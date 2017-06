iOS 11 può cancellare automaticamente le app per recuperare spazio

Interessante funzione introdotta dain. Come rivelato da alcuni tester, che hanno avuto modo di mettere le mani sulla prima beta del sistema operativo presentato qualche giorno fa in occasione della WWDC, il nuovo OS sarebbe in grado di cancellare automaticamente le applicazioni per recuperare spazio.

Si chiama “Offload Unused App” e, se spuntata, cancella in automatico le applicazioni poco utilizzate allo scopo per recuperare spazio, chiaramente conservando i documenti e dati associati sul dispositivo.

Le applicazioni eliminate appariranno come icone grigie sulla homescreen e, quando attivata la funzione, opererà automaticamente in background, anche se gli utenti potranno scegliere di scaricare le singole applicazioni a loro scelta.

Non si tratta però dell’unica funzione per recuperare spazio presente in iOS 11, dal momento che sempre nelle impostazioni è presente una nuova sezione “iPhone Storage” che consente di accedere alle conversazioni ed i file che pesano di più, per spostarle su iCloud o eliminarle.