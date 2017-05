iPerGO presenta le cuffie Under Armour con rilevazione del battito cardiaco!

iPerGO, la nuova divisione di SofTeam, dedicata alla distribuzione di innovativi prodotti tecnologici per il tempo libero o pensati per chi pratica sport, è lieta di presentare le nuove cuffie Under Armour Sport Wireless Heart Rate progettate da JBL, società leader nella produzione di altoparlanti e diffusori acustici di qualità.

Resistenti al sudore, caratterizzate da una forma studiata ad hoc per l’atleta e impreziosite dall’inconfondibile suono JBL, le cuffie Under Armour Sport Wireless Heart Rate non si limitano ad accompagnare con la musica le performance di runner, ciclisti, canoisti e altre tipologie di sportivi. Grazie al sensore touch presente sull’auricolare destro, infatti, le cuffie permettono anche di ascoltare le informazioni relative al battito cardiaco direttamente durante l’allenamento.

Quando lo si desidera, è possibile avere a disposizione tutte le informazioni relative all’andamento del battito cardiaco, in modo da ottimizzare le sessioni di allenamento e raggiungere i propri obiettivi. E per farlo è sufficiente sfiorare l’auricolare destro.

Con Under Armour Record, la pratica applicazione scaricabile gratuitamente da Google Play o Apple Store, gli atleti sono in grado di visualizzare sullo smartphone utili informazioni sulle sessioni di allenamento e personalizzare le informazioni sul battito cardiaco per migliorare le proprie prestazioni.

Le cuffie Sport Wireless Heart Rate sono progettate con una forma pensata appositamente per garantire il massimo del comfort e della stabilità dell’auricolare ad ogni sportivo. Per fissare l’auricolare, evitando ogni possibilità di caduta, è sufficiente effettuare una semplice rotazione.

Grazie alla realizzazione con materiali robusti e di alta qualità e ad una serie di severi test da parte degli atleti stessi, le nuove UA Sport Wireless Rate sono in grado di resistere alle più intense sessioni di allenamento. Non solo: le cuffie sono certificate IPX5 e progettate per tenere alla larga il sudore, anche grazie all’evoluto rivestimento a nano-particelle.

La tecnologia Bluetooth delle cuffie permette una facile connessione, consentendo all’atleta di allenarsi in totale tranquillità senza alcun tipo di cavo o di distrazione.

Gli esclusivi driver dinamici premium di JBL riproducono il suono con una qualità senza precedenti, mentre le prestazioni JBL Pure Bass infondono energia durante l’allenamento, spingendo gli sportivi a “dare di più”.

Grazie alla compatibilità tra le cuffie UA Sport Wireless Rate e la UA Band è possibile visualizzare la frequenza cardiaca direttamente sul polso.

Ogni singola ricarica assicura un’autonomia complessiva fino a 5 ore, garantendo circa una settimana di allenamento ininterrotto.

Il pratico comando sul cavo, compatibile con i dispositivi iOS e Android, dà la possibilità all’atleta di regolare il volume, di passare da un brano all’altro e di rispondere alle telefonate senza rallentare il passo.

Con l’acquisto delle cuffie Under Armour Sport Wireless Heart Rate è possibile beneficiare di un abbonamento Premium gratuito di 12 mesi a MapMyRun.

Le cuffie Under Armour Sport Wireless Heart Rate by JBL sono distribuite da iPerGO e sono disponibili in due versione colorate (bianco e nero) al prezzo al pubblico consigliato di 199,99 €