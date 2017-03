iPhone 6 Plus esplode tra le mani del proprietario, il video

Il Telegraph ha pubblicato oggi un video che ritrae un nuovo caso legato alle esplosioni degli. Il proprietario di un centro riparazione, infatti, sul web ha diffuso un filmato registrato dalle telecamere di sorveglianza che documenta l’esplosione di un melafonino tra le mani di un cliente.

Come si può vedere dal player presente in calce, l’uomo ha visto fuoriuscire del fumo dal suo dispositivo, che era stato portato nel centro riparazioni per sostituire lo schermo rotto.

Un portavoce del negozio ha affermato quanto segue: “un cliente è entrato nel nostro negozio per riparare lo schermo rotto del suo iPhone 6 Plus, ma si è lamentato anche del fatto che la batteria del dispositivo non manteneva la carica. Prima della consegna, il cliente ha spento il telefono ed utilizzato normalmente il pannello touch, come si fa tutti i giorni. La batteria però è esplosa ed ha provocato il distacco dello schermo dal telefono. Fortunatamente l’incidente è capitato mentre era nel nostro negozio, ma immaginate se fosse successo mentre era alla guida”.

Apple, al momento, non ha diffuso alcuna dichiarazione a riguardo.