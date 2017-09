iPhone 7 ed iPhone 7 Plus: la colorazione Jet Black disponibile anche per 32gb

Silenziose, ma comunque interessanti, ripercussioni dall’evento autunnale didi due giorni fa, nel corso del quale il gigante di Cupertino ha introdotto la nuova generazione di. Come notato da i più attenti, la società americana ha aggiunto al proprio catalogo la versionediedda 32 gigabyte.

In precedenza, questa variante di colore era disponibile solo per le varianti da 128 e 256 gigabyte, che almeno nelle prime fasi della commercializzazione è stata praticamente introvabile a causa della lentezza delle catene di montaggio che hanno riscontrato non pochi problemi con le finiture lucide del dispositivo.

La versione da 32 gigabyte dell’iPhone 7 ha un prezzo di 659 Euro, ed ha come data di consegna stimata 22 - 26 Settembre, mentre il modello Plus (sempre da 32 gigabyte e della stessa colorazione), costa 799 Euro. La data di consegna resta la stessa per entrambe le versioni.

Come notato da molti utenti, però, pur essendo molto più attraente dal punto di vista estetico, la colorazione Jet Black è molto più soggetta ad usura e graffi.