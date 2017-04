iPhone 7 Plus va a fuoco durante la notte, le foto

Spiacevole incidente per una donna cinese ed il suo. Secondo quanto rivelata dalla stessa, lo smartphone sarebbe andato letteralmente a fuoco - all’inizio del mese - durante la notte, mentre dormiva.

Il dispositivo era a pochi centimetri di distanza dalla testa, ed era stato acquistato all’inizio di marzo. A svegliarla è stato un rumore strano proveniente dall’iPhone 7 Plus, da cui fuoriusciva del fumo. Dopo averlo lanciato a terra, il cellulare è andato a fuoco per circa tre minuti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non sono stati segnalati danneggiamenti a cose.

La donna ha immediatamente portato il cellulare presso il punto vendita in cui era stato acquistato, ma i commessi del negozio si sono rifiutati di rimborsarla in quanto ancora non è chiara la causa che ha portato a questa auto combustione.

La Chen, questo il nome, ha affermato che non acquisterà un nuovo iPhone fin quando Apple non fornirà delle garanzie su incidenti del genere.

Ciò che resta da capire è se il cellulare era sotto carica e, nel caso, se era in uso un caricatore originale o meno.