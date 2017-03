iPhone 7 RED Special Edition: domanda alle stelle in Cina

In Cina la nuova colorazione rossa dell’edè già un successo. Come riferito da molti siti, le registrazioni per il nuovo modello dello smartphone avrebbero superato di gran lunga la disponibilità reale.

Per il mercato cinese, infatti, Apple aveva messo a disposizione 73.410 unità, mentre il famoso centro commerciale cinese JD.com ha rivelato che ha ricevuto già 337.000 iscrizioni.

Si tratta di iscrizioni però, e non pre-ordini: la differenza è da ricercare nel fatto che questo sistema non prevede alcun esborso di denaro, mentre dalla loro i centri commerciali e rivenditori non si impegnano a mettere da parte il telefono.

In Cina, la versione dell’iPhone 7 rossa da 128 gigabyte è disponibile a 749 Dollari, mentre l’iPhone 7 Plus con lo stesso taglio di memoria partirà da 869 Dollari.

I telefoni saranno in vendita dal 24 Marzo, la stessa data di lancio degli altri mercati, tra cui figura anche l'Italia. Ricordiamo che oltre alla colorazione, i nuovi modelli sono praticamente identici.