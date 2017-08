iPhone 7s con vetro posteriore per la ricarica rapida, aspettando iPhone 8

Sonny Dickson, noto leaker già in passato protagonista di interessanti rivelazioni, ha recentemente diffuso delle immagini del prossimo, mettendo in mostra la parte posteriore del nuovo modello, che sarà realizzata in

Questo materiale sembra essere stato scelto da Cupertino per consentire l’utilizzo della ricarica wireless, funzione che potrebbe essere disattivata in un primo momento per poi diventare disponibile con un aggiornamento futuro di iOS. Ovviamente si tratta solo di un’indiscrezione e l’immagine diffusa dal leaker rappresenta semplicemente un prototipo realizzato ad hoc in base ai rumor attuali, ma le voci sull’utilizzo del vetro anche in iPhone 7s e 7s Plus si fanno sempre più insistenti. La ricarica wireless potrebbe non essere una esclusiva di iPhone 8 quindi, il vero top di gamma di Apple con display borderless, che potrebbe arrivare sul mercato con un mese di ritardo rispetto ai modelli base, a ottobre, comunque in tempo per il periodo natalizio.