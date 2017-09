iPhone 8: anche TIM ufficializza le offerte per i nuovi smartphone Apple

Arrivano, dopo quelle di Tre Italia , anche le offerte di TIM sull’acquisto dei nuovi iPhone 8 ed iPhone 8 Plus di Apple, che sono disponibili da oggi a livello mondiale.

TIM, come sempre, offre l’iPhone 8 ed iPhone 8 Plus anche tramite la promozione Tim Next, che dà agli utenti la libertà di cambiare lo smartphone ogni anno e proteggerlo da danni accidentali e danni da liquidi. Di seguito le offerte che rientrano nel programma Tim Next Apple:

iPhone 8 64 gigabyte: disponibile a 849,99 Euro, o tramite offerta con anticipo da 129 Euro + 23,99 Euro al mese per 30 mesi. Nella promozione sono inclusi 2 gigabyte di internet al mese in 4G;

iPhone 8 256 gigabyte: disponibile a 1019,99 Euro o tramite offerta con anticipo di 119 Euro + 30 Euro al mese per 30 mesi. Nella promozione sono inclusi 2 gigabyte di internet al mese in 4G;

iPhone 8 Plus 64 gigabyte: disponibile a 959,99 Euro o tramite offerta con anticipo di 179 Euro + 26 Euro al mese per 30 mesi. Nella promozione sono inclusi 2 gigabyte di internet in 4G,

iPhone 8 Plus 256 gigabyte: disponibile a 1129,99 Euro o tramite offerta con anticipo di 79 Euro + 35 Euro al mese per 30 mesi. Nella promozione sono inclusi 2 gigabyte di internet al mese in 4G;

È previsto un costo di 5,9 € in più per la protezione smartphone da danni accidentali e 8,9 € in più per la protezione anche dal furto. Il pagamento può essere effettuato solo tramite carta di credito Visa, Mastercard ed Amex.

L’altra opzione che offre TIM è rappresentata da TIM Next Unlimited:

iPhone 8 64 gigabyte: disponibile ad un prezzo di listino di 849,99 Euro o con contributo iniziale di 149 Euro e rate mensili da 39,9 Euro per 32 rinnovi da quattro settimane. Inclusi nell’offerta minuti illimitati e 16 gigabyte di internet ogni 4 settimane;

iPhone 8 256 gigabyte: disponibile ad un prezzo di listino di 1019,99 Euro o con contributo iniziale di 349 Euro e rate mensili da 39,9 Euro per 32 rinnovi da quattro settimane. Inclusi nell’offerta minuti illimitati e 16 gigabyte di internet ogni 4 settimane;

iPhone 8 Plus 64 gigabyte: disponibile ad un prezzo di listino di 959,99 Euro o con contributo iniziale di 249 Euro e rate mensili da 39,9 Euro per 32 rinnovi da quattro settimane. Inclusi nell’offerta minuti illimitati e 16 gigabyte di internet ogni 4 settimane;

Almeno al momento non è presente nel listino TIM Next Unlimited l’iPhone 8 Plus da 256 gigabyte.

Sull'acquisto in rata unica TIM regalerà a tutti gli utenti 60 gigabyte di internet per 30 giorni in 4G LTE.

È prevista la sottoscrizione della protezione dello smartphone da danni a 5,9€/4 settimane in più, ed inoltre è possibile aggiungere la protezione dal furto con 3€/mese in più. Il pagamento può avvenire tramite carta di credito Visa, Mastercard ed Amex.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale.