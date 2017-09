iPhone 8: Apple spiega come Face ID impara dai propri errori

La caratteristica che desta più curiosità nell’iPhone X è sicuramente il Face ID , ovvero il riconoscimento facciale introdotto nella nuova generazione di smartphone. Apple.

Nel corso degli ultimi giorni, sta rilasciando molte dichiarazioni per fare chiarezza e fugare ogni dubbio. Nella giornata di ieri, il gigante di Cupertino ha aggiornato la pagina web relativa alla privacy.

Nella fattispecie, la Mela si è concentrata su una spiegazione molto dettagliata in cui svela che Face ID si aggiorna automaticamente e di continuo ed è in grado di riconoscere gli utenti anche se questi modificano il proprio stile, evitando di effettuare di continuo nuove scansioni se ad esempio ci si fa crescere la barba o si mettono gli occhiali: “per migliorare le prestazioni di sblocco e tenere il passo dei cambiamenti naturali del viso, Face ID aumenta le dimensioni della rappresentazione matematica che viene memorizzata nel corso del tempo. Se lo sblocco avviene con successo, Face ID può utilizzare la scansione appena calcolata - ovviamente se la qualità è sufficiente - per un determinato numero di sblocchi supplementari prima che i dati vengano scartati. Al contrario, se Face ID non riesce a riconoscere l’utente, ma la qualità è superiore ad una certa soglia e lo sblocco avviene con successo attraverso il codice di accesso, Face ID effettua un’altra scansione ed aumenta i suoi dati di identificazione aggiungendo l’immagine appena calcolata. Questi nuovi dati del Face ID vengono scartati dopo un numero di sblocchi” si legge nella pagina ufficiale.

Apple, inoltre, si starebbe preparando ad intervenire nel caso in cui il sistema non dovesse funzionare, attraverso un processo che è denominato "Face ID Diagnostics”, che consente agli utenti di rifare il processo di registrazione. Se si sta impostando il Face ID in modalità diagnostica, sarà possibile inviare delle immagini ad Apple per esaminarle e porre un veto su altre. La Mela, però, sottolinea che a questo processo avrà accesso solo l’assistenza clienti, e sarà una procedura “di ripristino” a cui si potrà accedere solo se si registra un comportamento anomalo da parte del dispositivo.

Un’altra delle grandi preoccupazioni giunte al momento dell’annuncio del Face ID riguardava l'utilizzo del sistema contro il volere degli utenti, ma Apple ha immediatamente rassicurato tutti affermando che la telecamera frontale funzionerà solo se si guarda lo schermo, e soprattutto è possibile disattivare il Face ID premendo i pulsanti laterali in un certo ordine.

Face ID, però, è progettato per funzionare anche con Apple Pay, ma in questo caso non sarà necessario solo guardare il dispositivo: gli utenti dovranno anche “confermare l’intenzione” con un doppio clic del pulsante di sospensione. Si tratta di un’ulteriore protezione per gli utenti.

Sulla possibilità che una persona dai tratti facciali simili possa utilizzare il Face ID, Apple riporta le dichiarazioni di Phil Schiller: “la probabilità che una persona a caso possa sbloccare il vostro iPhone X guardandolo è di circa 1 su 1.000.0000 contro l’1 su 50.000 per il Touch ID. La probabilità statistica è diversa per i gemelli e fratelli, così come per i bambini con età inferiore ai 13 anni, il tutto perchè le loro caratteristiche facciali potrebbero non essere completamente sviluppate”.