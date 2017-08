iPhone 8 avrà un prezzo di partenza di 999 Dollari?

Sul possibile prezzo alto dell’abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Ma oggi il New York Times porta di nuovo in auge l’indiscrezione secondo cui la prossima generazione dello smartphone del gigante di Cupertino potrebbe avere un prezzo di partenza di 999 Dollari, circa 350 Dollari in più rispetto agli attuali.

La presentazione resterebbe prevista per il prossimo mese. Apple, in occasione del keynote autunnale dovrebbe introdurre ben tre nuovi iPhone: la generazione 7s, che sarà caratterizzata dall’iPhone 7s ed iPhone 7s Plus, e chiaramente il fiore all’occhiello, l’iPhone 8 di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine e che appunto avrebbe un prezzo di partenza di 1000 Dollari circa.

Le motivazioni per cui Apple avrebbe scelto questo prezzo così elevato, secondo molti sarebbero due: il gigante di Cupertino vuole frenare le vendite a causa della disponibilità limitata, ma non si esclude comunque un aumento dei prezzi delle componenti interne.

Il cellulare includerà la ricarica senza fili ed il riconoscimento facciale, due feature emerse lo scorso mese grazie al primo firmware per HomePod.