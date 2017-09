iPhone 8: il caricatore wireless è in ritardo, lancio rinviato?

A quanto pare, nel corso del keynote di questo pomeriggio,non svelerà il caricatore wireless per l’. Secondo l’analista di, infatti, sebbenesia in grado di supportare la tecnologia di ricarica induttiva via wireless, ancora non sarà in grado di sfruttare il tutto.

L’accessorio ufficiale, che dovrà essere acquistato a parte per caricare il telefono senza l’ausilio di alcun filo, non sarebbe ancora pronto, motivo per cui questa sera non debutterà, ma la particolarità è rappresentata dal fatto che ancora non ci sarebbe alcuna data di lancio prevista, in quanto lo stesso caricatore wireless “ha dei requisiti più elevati per le specifiche classiche dei caricatori wireless RF”. Il dispositivo, quindi, non sarebbe nemmeno entrato in produzione, e non si sa quando lo sarà.

Apple potrebbe essere costretta ad attendere i nuovi standard prima di lanciarlo, ma ancora non si sa nulla a riguardo.

Nello stesso rapporto, Kuo sostiene che Foxconn sta progettando un incremento della produzione dei display LCD del 70-80%, in linea con le precedenti relazioni secondo cui Apple avrebbe chiesto un aumento per gli iPhone 7 ed iPhone 7 Plus, mentre l’iPhone X dovrebbe essere particolarmente difficile da trovare.