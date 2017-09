iPhone 8 con 2GB di RAM, iPhone 8 Plus e iPhone X con 3GB?

L'attesissima presentazione dei nuovi prodottiè imminente. Essa si terrà, infatti, alle ore 19:00 italiane della giornata di domani. Nelle ultime ore, dunque, i rumor si sono come al solito quadruplicati ed ecco che spuntano anche nuove informazioni per quanto riguarda lae ildegliche verranno presentati.

Le informazioni online sono diventate molto "caotiche", con chi chiama iPhone 7s e iPhone 7s Plus i due dispositivi "minori" e chi li chiama iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Non manca, ovviamente, anche un po' di "confusione" sul nome del "top di gamma", con chi afferma che esso si chiami iPhone 8 e chi è convinto che si chiamerà iPhone X.

Fatta questa dovuta premessa, possiamo ora parlare della RAM dei tre dispositivi citati in precedenza. Scendendo nei dettagli, nelle ultime ore lo sviluppatore Steve Troughton Smith ha divulgato alcune informazioni sui nuovi iPhone attraverso due tweet.

In particolare, Smith ha fatto sapere che, stando alle sue fonti, iPhone 8 monterà 2GB di RAM, mentre iPhone 8 Plus e iPhone X monteranno 3GB di RAM. Questo va sostanzialmente a confermare quanto dichiarato dall'analista Ming-Chi Kuo qualche settimana fa. Insomma, tutto sembra puntare in questa direzione.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, lo sviluppatore ha dichiarato che probabilmente la fotocamera posteriore avrà un sensore da 12MP che potrà registrare video in 4K a 60 FPS e in 1080p a 240 FPS. Il sensore frontale, invece, con ogni probabilità sarà da 7MP e potrà registrare video in 1080p a 30 FPS.

Noi di Everyeye.it seguiremo, come al solito, l'evento in diretta e non mancheremo di riportarvi tutte le novità provenienti da Cupertino. Stay tuned!