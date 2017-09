iPhone 8: costo dei componenti stimato su 247,51 Dollari, la scheda

Puntuale, dopo il lancio dei nuovisul mercato, è arrivato il teardown della società di ricerca IHS che ha svelato il costo delle componenti della nuova generazione di, la più costosa per Apple dopo

Secondo quanto rivelato da Bloomberg, un iPhone 8 entry level, ovvero con il taglio di memoria da 64 gigabyte, cosa ad Apple circa 247,51 Dollari, in aumento di 10 Dollari rispetto ai 237,94 Dollari della versione da 32 gigabyte di iPhone 7.

Per un iPhone 8 da 64 gigabyte, la spesa è di 288,08 Dollari, in crescita rispetto ai 270,88 Dollari dell’iPhone 7 Plus.

“Questo incremento è dovuto alla memoria, la macchina fotografica e le unità di elaborazione, che rappresentano anche i miglioramenti più importanti per il prodotto” ha affermato Wayne Lam, analista di IHS.

Secondo Bloomberg, alcune delle componenti più costosi dell’iPhone 8 ed iPhone 8 Plus sono gli schermi e gli involucri meccanici, in quanto i dispositivi sono avvolti in una scocca in vetro.

Rispetto ai costi dell’iPhone 7, c’è anche da considerare la variabile rappresentata dalla ricarica senza fili, che ha portato ad un aumento del costo del modulo di 2 Dollari. Il processore A11 Bionic costa 5 Dollari in più, ed è aumentato anche il costo della memoria interna da 256 gigabyte, di 6 Dollari.

Chiaramente, questa scheda comprende solo i prezzi grezzi delle componenti, a cui vanno aggiunti i costi di produzione, ricerca e sviluppo e marketing. Nel 2015, l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, si scagliò contro schede come questa, affermando che i costi reali sono “molto diversi”.