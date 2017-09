iPhone 8 debutta da domani anche nel listino Wind, ecco i prezzi!

Debutterà domani in Italia l’ottava generazione di iPhone, composta da iPhone 8 ed iPhone 8 Plus. Le novità saranno tante e non riguarderanno, a quanto pare, solo il dispositivo vero e proprio, ma anche i partner promozionali del nostro paese.

Perchè se era ampiamente prevedibile l’inserimento nel listino TIM dello smartphone targato Apple, lo era di meno quello di Wind, che negli scorsi anni è sempre rimasto al di fuori. La fusione con Tre però, sembra aver cambiato le carte in tavola ed, infatti, a partire da domani i clienti Wind (e 3 Italia) potranno portare a casa il nuovissimo smartphone di Apple.

Le offerte sono trapelate in esclusiva su Mondo 3, e ve le andiamo a riportare.

A quanto pare Wind offrirà offerte sia per ricaricabili che abbonamento, con upfront più bassi di quelli Tre, compensati però da rate mensili più elevate.

Il modello piccolo (ovvero l’iPhone 8) da 64 gigabyte, a quanto pare potrà essere portato a casa con un anticipo di 99,99 Euro, che salirebbe a 199,90 Euro per quello di 256 gigabyte.

Per quanto riguarda il Plus, invece, l’anticipo dovrebbe essere rispettivamente di 199,90 e 299,90 Euro.

Le rate mensili potrebbero essere uguali sia per iPhone 8 ed iPhone 8 Plus: per i modelli da 64 gigabyte dovrebbe essere richiesto 22 Euro al mese, mentre per l’abbonamento 19 Euro. La variante da 256 gigabyte costerà rispettivamente 25 Euro (ricarica) e 22 Euro (abbonamento).

Per i titolari di Partita IVA l’upfront dovrebbe essere di 99,90 e 199,90 Euro per i modelli da 64 gigabyte, e 159,90 e 249,90 Euro per quello da 256 gigabyte. Le rate dovrebbero invece essere uguali. In quest’ultimo caso, ovviamente, le rate sono da considerarsi IVA esclusa.

L’ufficialità potrebbe arrivare nella giornata di domani.