iPhone 8: diffuse online le prime fotografie "reali"

Come sempre, prima di procedere alla visualizzazione delle fotografie, vi invitiamo a prenderle con le molle in quanto la loro autenticità non è stata confermata da nessuna fonte ufficiale. Sul web sono state pubblicate tre nuove foto “reali” dell’, ed alcuni render che mostrano proprio lo smartphone della compagnia di Cupertino.

Gli scatti, pubblicati da BGR, riguardano quello che è definito dai redattori come il modello top di gamma, dal momento che come ormai noto il gigante californiano dovrebbe portare nei negozi tre smartphone nel corso del prossimo anno: agli iPhone 7s ed iPhone 7s Plus, infatti, si dovrebbe aggiungere appunto l’iPhone 8, che sarà il modello più grande, con schermo edge-to-edge e cornici estremamente sottili.

Nella parte posteriore troveremo due fotocamere a configurazione verticale, ed un singolo flash LED. Come si può vedere dalle immagini, non è presente il logo Apple, ma probabilmente perchè si tratta di unità in pre produzione. Non è nemmeno presente il jack per le cuffie, mentre resta lo slot per le schede SIM.