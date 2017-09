iPhone 8 disponibile in Italia: le offerte di Tre Italia

Come vi abbiamo ampiamente raccontato questa mattina, è disponibile da oggi in Italia il nuovoed, che può essere acquistato, oltre che tramite i canali ufficiali, anche attraverso le offerte degli operatori, che andremo ad elencare nel corso della giornata.

Partiamo da Tre Italia, che offre anche il piano Free, il quale comprende un iPhone nuovo ogni anno, e fino a 30 gigabyte di internet al mese e Kasko inclusa:

Free Smart - 500 minuti, 500 SMS, 5 gigabyte: 25 Euro al mese + 179 Euro di anticipo per iPhone 8 da 64 gigabyte/ 349 Euro di anticipo per iPhone 8 da 256 gigabyte; 30 Euro al mese + 179 Euro di anticipo per iPhone 8 Plus da 64 gigabyte/ 349 Euro di anticipo per iPhone 8 Plus da 349 gigabyte;

Free Prime - 1000 minuti, 1000 SMS, 10 gigabyte: 30 Euro al mese +. 129 Euro di anticipo per iPhone 8 da 64 gigabyte / 299 Euro per iPhone 8 da 256 gigabyte; 35 Euro al mese + 129 Euro di anticipo per iPhone 8 Plus da 64 gigabyte da 64 gigabyte / 299 Euro di anticipo per iPhone 8 Plus da 256 gigabyte;