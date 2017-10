iPhone 8: domanda "anemica" presso i principali operatori di USA e Canada

Non è certo un periodo positivo per l’. Il cellulare, infatti, non sembra aver colpito gli utenti, che come vi abbiamo già riportato negli scorsi giorni, sono in trepidante attesa del nuovoprima di prendere una decisione finale sulla scelta da fare.

Ai rapporti emersi nella giornata di ieri, che parlavano di un taglio alla produzione da parte di Apple, si aggiungono anche le nuove stime arrivate dagli operatori telefonici più importanti di Stati Uniti e Canada, che avrebbero definito la domanda per gli smartphone con termini non incoraggianti per la Mela.

L’amministratore delegato di Rogers Communication, la più grande rete di telefonia mobile del Canada, nella giornata di ieri ha affermato che la domanda per iPhone 8 ed iPhone 8 Plus è stata a tutti gli effetti “anemica”, a conferma del fatto che gli utenti sono in attesa dell’iPhone X.

Il CFO di Verizon Communication, Matt Ellis, ha affermato che il numero di iPhone venduti nel terzo trimestre dell’anno è inferiore rispetto a quello registrato negli altri anni, ma ha precisato che il tutto potrebbe essere imputabile alla differente strategia di vendita adottata da Apple.

AT&T ha rivelato che la scorsa settimana il numero di smartphone venduti è diminuito di 900.000 unità rispetto ad un anno fa.

A questo punto le attenzioni sono tutte rivolte verso l’evento di lancio del nuovo iPhone X, previsto per il 4 Novembre.

Nel frattempo, però, le azioni Apple sono scese del 7% nella giornata di ieri, a termine delle contrattazioni.