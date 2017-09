iPhone 8 ed iPhone 8 Plus: quanto costa riparare la scocca in vetro?

Tra le tante novità introdotte danell’ iPhone 8 c’è sicuramente la presenza della nuova scocca in vetro, che differenzia il dispositivo (almeno a livello estetico) dalla precedente generazione.

Tuttavia, nonostante sia stato definito da Apple “il vetro più resistente incluso in uno smartphone”, potrebbe comunque essere soggetto a danni.

I ragazzi di AppleInsider hanno effettuato delle indagini per capire i costi di sostituzione e riparazione della scocca in vetro, ed hanno scoperto che il vetro rotto rientra sotto la categoria “altri danni”. Ciò vuol dire che coloro che sottoscriveranno il programma AppleCare+ a 129 Dollari, saranno costretti a pagare altri 99 Dollari per la sostituzione della scocca, al posto dei 29 Dollari previsti per i danni occorsi allo schermo.

Per gli utenti che invece non sottoscrivono il programma AppleCare+, gli altri danni ammontano a 349 Dollari per l’iPhone 8 e 399 Dollari per l’iPhone 8 Plus.

AppleInsider ipotizza che il prezzo così elevato potrebbe essere dettato dalle difficoltà di rimozione della lata in vetro, che viene applicata utilizzando una quantità molto elevata di colla per tenerla fissata al guscio metallico.