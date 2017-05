iPhone 8 in arrivo con un comparto audio migliorato?

Non solo ricarica wireless e display OLED per il nuovo. Secondo quanto riferito da alcuni siti, a seguito della pubblicazione di una nuova relazione da parte di alcuni analisti di JP Morgan, il nuovo smartphonepotrebbe includere un comparto audio migliorato.

Gli analisti, infatti, si dicono certi del fatto che l’iPhone 8 avrà degli altoparlanti stereo frontali migliorati. Nella fattispecie, potrebbero avere un volume massimo più elevato rispetto a quello attuale. Inoltre, gli stesi altoparlanti dovrebbero essere più impermeabili, al punto che avrebbero ricevuto la certificazione IP68.

La nota di ricerca inoltre non esclude il fatto che le AirPods possano essere incluse nella confezione dell’iPhone 8, ma almeno al momento quest’ultima parte non ha trovato alcun riscontro, dal momento che Apple non avrebbe motivo per renderle disponibili gratuitamente per gli acquirenti del prossimo Melafonino Apple in quanto sta monetizzando quanto più possibile con le cuffie senza fili, le cui stime di spedizione toccano addirittura quota 6 settimane.

L’iPhone 8, comunque, sarà uno smartphone estremamente costoso, e secondo alcuni negli Stati Uniti potrebbe anche superare quota 1000 Dollari per le configurazioni base.

Altre nuove novità includono la ricarica wireless, il display OLED ed un nuovo posizionamento per il sensore per le impronte digitali Touch ID, che a quanto pare potrebbe essere spostato sul retro.