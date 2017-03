iPhone 8 in arrivo a Settembre? Ma la disponibilità potrebbe essere limitata

Brutte notizie per coloro che hanno intenzione di acquistare l’, ovvero lo smartphone diche celebrerà il decennale dal lancio del primo cellulare. Secondo quanto riferito da MacRumors, il dispositivo arriverà si a settembre, ma la disponibilità iniziale potrebbe essere estremamente limitata.

Il rapporto, che cita informazioni provenienti da diversi analisti di Barclays, riferisce che l’iPhone 8 sarà annunciato e commercializzato a settembre, al fianco degli iPhone 7s ed iPhone 7s Plus. La disponibilità di unità per soddisfare l’ingente domanda però potrebbe non arrivare prima del quarto trimestre dell’anno. In altre parole, si prospetta un sold out praticamente immediato almeno per il primo lotto di unità.

Rumor alla mano, l’iPhone 8 dovrebbe includere un display da 5,8 pollici OLED, con cornici sottili (quasi inesistenti), che lo renderanno piccolo quanto l’iPhone 7. Inoltre, iPhone 8 potrebbe anche non essere il nome definitivo del dispositivo.