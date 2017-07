iPhone 8 in versione bianca, ecco i render: sarà davvero così?

Nelle ultime ore sono stati diffusi alcuni render, non ufficiali, del prossimoin versione bianca, dopo quelli dei giorni scorsi della variante nera.

Questi sono stati realizzati sulla base degli ultimi rumor in merito al nuovo top di gamma e vengono accreditati come “veritieri” da diversi leaker. Insomma, il design di iPhone 8 potrebbe essere molto simile a questo, con l’assenza del tasto home fisico frontale e la doppia fotocamera posteriore a sviluppo verticale. Se nel primo caso l’assenza del tasto home, non ancora certa a causa degli attuali limiti tecnologici nel campo dei sistemi di autenticazione, potrebbe portare il design borderless anche in casa Apple, nel secondo invece permane qualche dubbio, soprattutto a livello di design. Quanto sarà sporgente la fotocamera? Piacerà al pubblico una configurazione di questo tipo. Difficile fare pronostici ora, ma resta il fatto che almeno frontalmente il nuovo iPhone colpisce, sempre che l’aspetto finale sia davvero simile a quello di queste immagini.