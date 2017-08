iPhone 8, l'area funzionale sarà ridimensionabile e 'rimovibile' a piacere?

Il firmware disi sta rivelando una vera e propria "miniera" di informazioni relative al prossimo top di gamma di casa Apple:. Oggi, in particolare, veniamo a conoscenza del fatto che, stando alle indiscrezioni, l'area in cui "risiede" il tasto Home virtuale potrà essere

In parole povere, l'area funzionale dovrebbe essere un'interfaccia utente "separata" da quella "principale" e probabilmente sarà possibile ridimensionarla o anche farla sparire del tutto in caso di bisogno. Il tutto dovrebbe funzionare in modo analogo a quanto già visto su iOS con la barra di riproduzione video: il sistema operativo nasconde il tasto Home quando l'utente non lo utilizza per un po' di tempo.

Vi ricordiamo che iPhone 8 dovrebbe montare uno schermo da 5.8 pollici (2436x1125 pixel), con 5.1 di essi dedicati all'interfaccia e il resto alla succitata area funzionale.