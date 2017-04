iPhone 8: nuove conferme per il possibile lancio di Novembre

Emergono nuove indiscrezioni sull’iPhone 8, lo smartphone top di gamma 2017 della società di Cupertino che, come vi abbiamo ampiamente raccontato, celebrerà il decimo anniversario dal lancio del primo telefonino della compagnia diretta da Tim Cook.

Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani asiatici, i fornitori scelti da Apple starebbero organizzando le linee di produzione per soddisfare le esigenze della compagnia. A quanto pare però il lancio potrebbe slittare a novembre a causa di alcuni problemi con la produzione delle schede madri, sia a livello di quantità che qualità.

Sean Kao, uno degli analisti di IDC, riferisce che “il nuovo design della scheda madre permetterà ad Apple di includere una batteria più potente nel prossimo iPhone. Ma ci sono ancora dei problemi con i controlli qualità che ancora non sono stati superati, il che vuol dire che la produzione vera e propria ancora non è cominciata”.

Per quanto riguarda i pannelli OLED che saranno montati nell’iPhone, Apple avrebbe ordinato tra i 70 ed i 90 milioni di display, ma questi non saranno spediti prima di maggio, il che vuol dire che i primi iPhone 8 approderanno sulle linee di montaggio di Foxconn tra fine giugno ed inizio luglio. Tutti. indizi che portano il possibile lancio a Novembre.