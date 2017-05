iPhone 8: nuove conferme sull'integrazione del Touch ID nel display

Secondo quanto riportato dall’Economic Daily News,avrebbe messo a punto con successo la soluzione per integrare il, ovvero il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, sotto lo schermo dell' iPhone 8.

Il giornale sostiene di aver parlato con alcune fonti provenienti da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), che a quanto pare avrebbe confermato il raggiungimento del traguardo nel corso di un convegno tenuto a Taipei nella giornata di giovedì.

Qui un rappresentante ha confermato la presenza di un “sensore per le impronte digitali ottico in grado di effettuare l’autenticazione direttamente sullo schermo”, piuttosto che sul tasto Home fisico, come accade sull’iPhone 7 e 7 Plus.

Questa modifica potrebbe rappresentare la grande novità a livello progettuale dello smartphone, che dovrebbe includere anche l’autenticazione biometrica per il riconoscimento dell’Iride. La presentazione sarebbe al momento prevista per il prossimo autunno.