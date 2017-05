iPhone 8: nuovi rumor sullo spostamento del Touch ID

Tra le tante voci emerse negli ultimi mesi e riguardanti l’, ce n’è una che ha ad oggetto la presenza del Touch ID, ovvero il sensore per le impronte digitali, ed il suo posizionamento sulla nuova scocca del telefono che, almeno a giudicare dai rumor, non dovrebbe avere alcun pulsante fisico.

Secondo una nuova ricerca emersa da Hong Kong, e pubblicata dalla società di ricerche CLSA, ci sarebbe un’alta probabilità che il sensore per le impronte digitali venga spostato sulla scocca posteriore dello smartphone e nella fattispecie come mostrato dagli schermi pubblicati, che mostrano proprio la superficie per effettuare la scansione delle impronte al di sotto del logo Apple.

Lo stesso schema conferma anche la nuova configurazione verticale della fotocamera posteriore, ma potrebbero esserci anche dei moduli aggiuntivi a fianco della fotocamera frontale, probabilmente per il riconoscimento facciale.

Interessanti anche le dimensioni dello smartphone, che dovrebbe essere alto 144 millimetri e largo 71 millimetri, quindi leggermente più grande dell’iPhone 7 ma più piccolo dell’iPhone 7 Plus.

La scelta di spostare il sensore per le impronte digitali sul retro potrebbe essere una soluzione di ripiego per evitare di integrarlo sotto il display.