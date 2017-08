iPhone 8, un nuovo leak ci mostra un display quasi completamente borderless

Il prossimoè stato al centro di numerosi rumor nel corso degli scorsi mesi e, molte volte, questi erano andati in netto contrasto l'uno con l'altro. Ora, però, il quadro della situazione sembra delinearsi sempre meglio.

Infatti, il leaker Evan Blass, maggiormente noto come Evleaks, ha pubblicato sul suo attivissimo profilo Twitter un'immagine che ritrae quella che dovrebbe essere la parte frontale di iPhone 8.

In particolare, l'immagine in questione mostra quello che dovrebbe essere il prossimo dispositivo di casa Apple "avvolto" in una cover di Urban Armor Gear, società che aveva già realizzato prodotti simili per iPhone 7. Tuttavia, il tutto riporta la data di marzo, segno che probabilmente si tratti di un vecchio render non strettamente rappresentativo del prodotto finale.

Nonostante questo, però, possiamo notare come venga confermato il tanto vociferato display quasi completamente borderless, con l'eccezione costituita dalla parte superiore, dove trovano posto le fotocamere e i vari sensori. Insomma, le voci su iPhone 8 si fanno sempre più insistenti e il fatto che una fonte ritenuta affidabile come Evleaks abbia diffuso il tutto ci fa ben sperare. Attendiamo fiduciosi.