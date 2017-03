iPhone 8: è il pannello OLED il motivo principale dell'aumento del prezzo

Dell’abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Si tratterà, come noto, di una versione speciale dello smartphone di, che celebrerà il decimo anniversario dal lancio del primo cellulare da parte della compagnia di Cupertino, il tutto ad un prezzo superiore ai 1000 Dollari.

Secondo quanto riferito dal DigiTimes, il motivo principale per cui il prezzo sarà così elevato è da ricercare nel pannello OLED 3D Touch che gli ingegneri avrebbero scelto per l’iPhone 8. I moduli per 3D Touch esistenti costano 9 Dollari ciascuno, ma quelli che verranno utilizzati nell’iPhone Edition del 2017 probabilmente avranno un costo di 15 Dollari l’uno.

Per molti potrebbe trattarsi di una differenza minima per un produttore della portata di Apple, ma coloro che hanno seguito da vicino le analisi di mercato della società di Cupertino sapranno bene che Apple ha la tendenza a concentrarsi sul margine di profitto per i vari prodotti, ed il sospetto di molti analisti è che questo non sia l’unica componente interna ad avere un prezzo superiore rispetto alla precedente generazione.