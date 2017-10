iPhone 8 Plus e Galaxy Note 8 alla prova fotografica: pareggio!

è, almeno ad oggi, il test per la fotocamera degli smartphone più affidabili presente sul mercato, ed i propri punteggi rappresentano un must di affidabilità per tutti gli appassionati di fotografia da mobile.

Di recente, i gestori hanno messo a confronto due dei top di gamma più importanti per la seconda parte dell’anno: il nuovissimo iPhone 8 Plus di Apple, ed il Galaxy Note 8 di Samsung. Il risultato? Un pareggio, contro ogni previsione. Entrambi i dispositivi hanno infatti registrato un punteggio complessivo di 94.

I punti di forza registrati per il Note 8 sono riconducibili principalmente alla sua fotocamera secondaria, che è in grado di scattare foto notevoli anche in condizioni di scarsa luminosità, oltre che garantire una messa a fuoco automatica fulminea. Dei due, infatti, lo smartphone Samsung è risultato essere l’ideale per ritratti e scatti veloci.

L’iPhone, invece, ha registrato prestazioni eccezionali grazie alla gamma dinamica, l’esposizione precisa ed i filmati, in particolare con la stabilizzazione.

Non mancano i punti deboli, però.

Il Note 8 risulta avere una gamma dinamica piuttosto limitata, che si traduce nella perdita di dettagli in situazioni estreme, ed ha anche problemi di bilanciamento del bianco.

Il dispositivo di Apple invece ha fatto registrare problemi con la messa a fuoco automatica, che non è risultata precisa, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, uno scenario in cui anche in fase di registrazione video sono stati segnalati rumori visibili.