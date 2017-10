iPhone 8 Plus: un video mostra la nuova modalità Portrait Lighting

Il nuovoè da poco arrivato nei negozi portando molte novità al suo interno, mantenendo però quasi per intero l’iconico design dei precedenti modelli.

Tra le nuove feature troviamo la modalità Portrait Lighting, che consente di sfruttare il doppio sensore per applicare effetti di luce alle immagini scattate. Attenzione, non stiamo parlando di semplici filtri, perché il sistema sfrutta i dati sulla profondità ottenuti dalla dual cam per calcolare la luce ed applicare quindi effetti molto particolari, senza il minimo sforzo da parte dell’utente.

Come potete vedere dalle immagini si tratta di una modalità molto particolare e unica, che stiamo testando anche noi in questi giorni su iPhone 8 Plus. Per ora possiamo anticiparvi che è davvero possibile ottenere foto uniche, ma che l’algoritmo che regola questo effetto non è ancora perfetto e necessita di un po’ di pratica prima di essere utilizzato nel migliore dei modi. Ne parleremo meglio prossimamente, nel frattempo grazie al video diffuso da Apple potete farvi un’idea del funzionamento di questa particolare modalità.