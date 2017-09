iPhone 8: pre-ordini al via dal 15 Settembre prossimo?

Un nuovo rapporto proveniente dalla Germania riferisce che i pre-ordini dell’ iPhone 8 , ovvero lo smartphone top di gamma 2017 che il gigante di Cupertino presenterà la settimana prossima, nel corso del keynote in programma il, dovrebbero cominciare tre giorni dopo, quindi il 15 Settembre.

Si tratta di un rumor in linea con i rapporti precedenti, secondo cui iPhone 8 ed iPhone 8 Plus saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 22 Settembre. I due dispositivi (anche noti come iPhone X), però, dovrebbero avere una disponibilità molto limitata, al punto che l’autorevole analista Ming-Chi Kuo sostiene che al lancio saranno disponibili da 2 a 4 milioni di unità.

L’iPhone X sarà caratterizzato da un pannello OLED edge-to-edge, un sistema di riconoscimento facciale che potrà essere utilizzato per sbloccare il telefono, il supporto alla ricarica wireless attraverso degli accessori opzionali esterni, e doppia fotocamera posteriore montata verticalmente.

Durante l’evento del 12 Settembre, inoltre, Apple dovrebbe presentare anche l’Apple Watch Series 3, che includerà anche un modem LTE.

La nuova generazione di smartphone dovrebbe costare, rispettivamente 999, 1099 e 1199 Dollari per le versioni da 64, 256 e 512 gigabyte.