iPhone 8 sarà presentato il 12 settembre, è ufficiale

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, Apple ha confermato la data di presentazione del nuovo: il prossimo 12 settembre.

Sarà dunque questo il giorno in cui Apple presenterà finalmente al mondo la sua nuova creatura, l'iPhone del decennale su cui si sa tutto e niente, ovvero si conosce un design che potrebbe non essere confermato e un nome che potrebbe cambiare radicalmente (in favore di iPhone X o Edition). Il keynote si terrà nello Steve Jobs Theater, costruito all’interno dell’Apple Park e capace di ospitare fino a 1.000 persone. Sarebbe un debutto anche per il teatro, che al momento si trova all'interno di una struttura non ancora completa al 100%, anche se manca poco.

Ma cosa presenterà Apple il 12 settembre? Sicuramente il nuovo iPhone 8 con schermo OLED e cornici ottimizzate, in più anche gli iPhone 7s e 7s Plus, la nuova Apple TV con supporto al 4K e, con molta probabilità, l'Apple Watch Serie 3 con tanto di LTE integrato. Sarà una grande serata anche dal punto di vista del software, la società di Cupertino infatti dovrebbe rilasciare anche macOS High Sierra, iOS 11, tvOS 11 e watchOS 4. Già dal 15 settembre invece dovrebbero essere disponibili i pre-ordini dei nuovi iPhone, ma soltanto negli USA.