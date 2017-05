iPhone 8: spunta online il primo video di un prototipo!

Continuano ad essere giorni convulsi dal fronte iPhone 8 , lo smartphone top di gamma 2017 che la società di Cupertino dovrebbe lanciare nel corso del prossimo autunno. Oggi, direttamente dal web, attraverso il leakster Benjamin Geskin, spunta il primo video “reale” dello smartphone.

Come si può vedere attraverso il player presente in calce, sembra trattarsi di un semplice prototipo, per altro non funzionante, ma che a livello estetico conferma molte delle indiscrezioni emerse negli scorsi giorni, a partire dalla nuova configurazione verticale della doppia fotocamera superiore, che includerà due obiettivi distinti e separati da un flash.

Di particolare interesse è tutto ciò che riguarda il Touch ID, che non è presente né nella parte posteriore che frontale, segno che Apple probabilmente ancora non ha pensato a come integrarlo. Le cornici sembrano essere in metallo, mentre lo schermo, ovviamente OLED edge-to-edge, sarà da 5,8 pollici, senza bordi arrotondati.

Chiaramente, come sempre, vi invitiamo a prendere queste notizie e questo video con le molle in quanto non provengono da fonti ufficiali.