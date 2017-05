iPhone 8: trapelano nuove informazioni sulle dimensioni

I rumor di oggi sull’si concentrano sulle dimensioni dello smartphone. Secondo quanto riferito da alcuni siti, infatti, il cellulare in questione sarà caratterizzato da dimensioni di 143.59 x 70.94 x 7,57 millimetri.

Per rendere l’idea, l’iPhone 7 di Apple misura 138,3 x 67,1 x 7,1 millimetri, ciò vuol dire che il dispositivo che celebrerà il decennale dal lancio del primo smartphone di Apple sarà più grande di tutto l’iPhone 7, ma più piccolo dell’iPhone 7 Plus, le cui dimensioni sono di 158.2 x 77.9 x 7.3 mm.

E’ chiaro che bisogna però tenere in considerazione che con ogni probabilità l’iPhone 8 includerà un display edge-to-edge, quindi lo schermo sarà anche più grande.

Benjamin Geskin, per rendere meglio l’idea delle dimensioni dell’iPhone 8, ha creato i render che trovate in calce, i quali mettono a confronto le dimensioni del nuovo cellulare (quello centrale) con l’iPhone 7 ed iPhone 7 Plus.