iPhone 8: trapelano online le foto del modello "Dummy"!

I rumor sul nuovochedovrebbe presentare nel corso del prossimo autunno sono presenti sul web da tempo immemore. Tuttavia, nella giornata di oggi sono emerse le prime fotografie “reali” che mostrano il così detto modello Dummy dell’

Come si può vedere dalla gallery presente in calce alla notizia, le immagini mostrano un iPhone con schermo edge-to-edge senza alcun pulsante, segno che il sensore per le impronte digitali potrebbe sul serio essere montato sotto il display e non sul pulsante Touch ID come i modelli attualmente presenti sul mercato.

Non è chiara la provenienza di queste fotografie, tanto meno se sono reali oppure no, ma le indicazioni sono tante. Ad esempio, i lati del dispositivo sembrano in acciaio inox lucidato, mentre la scocca posteriore sembra curvato.

Lo stesso leaker ha anche pubblicato gli schermi aggiornati del dispositivo, che mostrano una serie di componenti nascosti sotto lo schermo frontale ed un microfono per la riduzione del rumore sotto la doppia fotocamera.

L’iPhone 8, secondo lo stesso, sarà spesso 7,1 millimetri ed avrà a grandi linee le dimensioni dell’iPhone 7. Le cornici in acciaio saranno nere nella colorazione Space Black.