iPhone Edition, 7s e 7s Plus: la nuova generazione di smartphone Apple

E’ stata una settimana ricca di rumor sul fronteed iPhone 8, quella che si è da poco conclusa. Secondo un nuovo rapporto diffuso dai giapponesi di Mac Otakara il colosso di Cupertino rilascerà tre Melafonini nel corso dell’anno in corso.

Oltre agli iPhone 7s ed iPhone 7s Plus, infatti, la compagnia di Tim Cook dovrebbe portare nei negozi anche un iPhone battezzato iPhone Edition, che oltre a celebrare il decimo anniversario dal lancio del primo smartphone made in Apple, traghetterà gli utenti verso la nuova generazione di device, caratterizzata dalla totale assenza di pulsanti fisici e da un display OLED.

Abbiamo riassunto tutti i rumor in un filmato che trovate sul nostro canale YouTube e visualizzabile in calce.