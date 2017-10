iPhone pieghevole: Apple si affida ad LG per i display?

La rivalità traed, che al momento è limitata ai soli smartphone, dal momento che le due compagnie collaborano per la fornitura delle componenti per glied, potrebbe spesso spostarsi altrove.

Secondo un nuovo rapporto emerso oggi in rete, Apple sarebbe al lavoro con LG, e non Samsung, sui display OLED pieghevoli che il gigante di Cupertino vorrebbe includere in uno dei prossimi smartphone che lancerà sul mercato.

Chiaramente, essendo molto complesso da produrre lo schermo dell’iPhone, Apple sta chiedendo uno sforzo importante ad LG per produrre anche i circuiti flessibili, e starebbe prendendo in considerazione di effettuare un investimento significativo nello stabilimento che dovrà produrre i pannelli, per migliorare le linee di produzione e renderle pronte nel minor tempo possibile.

LG sarebbe stata scelta in quanto, tra tutti i produttori che stanno puntando su questa nuova tecnologia, è quella che ha mostrato i progressi più significativi e convincenti, ma tra le parti ancora non è stato trovato alcun accordo ed in gioco potrebbero entrare anche altri fattori.