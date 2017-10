iPhone X: appare in un video la colorazione bianca con un nuovo wallpaper

Il nuovo dispositivo di casasarà ufficialmente disponibile a partire dal mese prossimo, ma un utente susembra averci già messo le mani sopra. Ha pubblicato un breve video che rivela un nuovo wallpaper e la variante bianca.

Non è noto come l’utente sia riuscito ad entrare in possesso del prodotto ma ha ben pensato di ritrarlo subito in un video. Il dispositivo appare nella sua colorazione bianca e dispone ovviamente di un frontale totalmente nero per nascondere i sensori.

Si nota inoltre anche un nuovo wallpaper, ovvero uno sfondo dinamico che muta a seconda di alcune condizioni, con molte probabilità si tratta di un’esclusiva dell' iPhone X, con il nero che risulta decisamente "spento" sul nuovo display OLED.