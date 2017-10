iPhone X: disponibili solo 2-3 milioni di unità al lancio

Ad una settimana esatta dall’apertura dei preordini di iPhone X , l’analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo è tornata sulla disponibilità, che si preannuncia davvero esigua.

Nell’ultimo rapporto, Kuo sostiene che disponibili al lancio ci saranno tra 2 e 3 milioni di unità, una cifra minuscola se si confronta alla richiesta, che sarà circa dieci volte superiore. Lo stesso analista, inoltre, sostiene che le stime di spedizione per il quarto trimestre saranno pari a 25-30 milioni di unità, in calo rispetto ai 30-35 milioni previsti inizialmente.

Questo calo è da imputare al fatto che in fase di assemblaggio, la produzione del circuito flessibile per l’antenna si sarebbe rivelata molto più complessa e difficoltosa rispetto a quanto previsto. A ciò, bisogna anche aggiungere i già noti problemi con il sistema di riconoscimento facciale, che hanno diminuito la resa delle catene di montaggio.

Per la produzione dell’antenna in questione, infatti, Kuo sostiene che “sono necessari dei materiali speciali, della attrezzature particolari e test supplementari. Apple è stata costretta a sostituire il fornitore secondario, proprio perchè questo non era in grado di soddisfare le proprie esigenze. Career Tech, il nuovo, sarà attivo a Novembre, ma per entrare a pieno regime potrebbe metterci un pò”.

Oltre al Face ID, un’altra componente che avrebbe creato non pochi problemi sarebbe la fotocamera posteriore grandangolare. A differenza dei concorrenti, che includono lo stesso sistema a doppia lente, l’iPhone X utilizza PCB separati, ed il fornitore Interflex avrebbe riscontrato dei problemi di qualità con l’obiettivo in questione.

Per molti, quindi, le stime di spedizione potrebbero addirittura slittare al prossimo anno. In passato, infatti, si era parlato di una disponibilità prevista per il primo trimestre del 2018, ma chiaramente le indicazioni ufficiali arriveranno solo all'apertura dei preordini.