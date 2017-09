iPhone X: ecco il prezzo e le feature principali (fotocamera, FACE ID...)

Prosegue la presentazione del nuovo flasgship phone di Apple, l'iPhone X. Nel corso del Keynote tenuto presso lo Steve Jobs Theatre, Craig Federighi ha fornito ulteriori dettagli su FACE ID, fotocamera, animoji e altro ancora. iPhone X sarà disponibile dal 3 Novembre con un prezzo consigliato di 999€ per la versione da 64GB.

Grazie a FACE ID, basterà guardare l'iPhone X e fare uno swipe a destra per sbloccare lo smartphone in maniera estremamente fluida. Sarà necessario guardare direttamente lo smartphone, questo per evitare sblocchi non intenzionali quando magari si ha gli occhi chiusi o si sta guardando altro.

Anche Snapchat beneficia del tracking implementato per Face ID, con nuovi filtri/maschere che aderiscono alla forma della nostra faccia in modo incredibilmente realistico.

Nel corso della presentazione sono state mostrate anche le nuove emoji interattive, il funzionamento è molto intuitivo e sarà sufficiente registrare un messaggio vocale guardando nella camera dello smartphone per vedere una delle Animoji scelte imitare le nostre espressioni facciali. Il tutto creando poi un video in loop che si può condividere con gli amici.

Per quanto riguarda la fotocamera di iPhone X, parliamo di un sistema dual camera da 12MP con sensori da f/1.8 e f/2.4 di apertura. Il Quad-LED TrueTone flash garantisce poi una uniformità della luce due volte superiore a quanto possibile nelle generazioni precedenti di iPhone.

Dentro l'iPhone X troviamo come nell'Apple 8 un A11 Bionic e, sempre come nell'iPhone 8, anche nell'X troviamo la ricarica wireless.

iPhone X sarà disponibile dal 3 Novembre ad un prezzo di partenza di 999€ per la versione da 64GB.