iPhone X fa capolino su Geekbench, potenza impressionante!

L’ormai è lontano solo poche ore: alle 19, infatti,e colleghi saliranno sul palco dello Steve Jobs Theater del nuovoper svelare la nuova generazione di smartphone, che però è già apparsa su Geekbench, facendo registrare risultati impressionanti.

Secondo le ultime informazioni, l’iPhone X utilizzerà il nuovo chipset A11 con processore 6-core e 3 gigabyte di RAM.

Per quanto riguarda l’iPhone 7s, invece, le modifiche dovrebbero essere poche. Lo schermo dovrebbe essere lo stesso dell’iPhone 7, con risoluzione di 1334x750 pixel, e la memoria volatile sarà da 2 gigabyte, accompagnata da 32 gigabyte sto rate.

Il benchmark non fornisce molte indicazioni sulla fotocamera, che dovrebbe essere con doppia lente in entrambe le varianti (iPhone 7s Plus ed iPhone 8). L’appuntamento, ricordiamo, è alle ore 19:00 qui su Everyeye per le news ed approfondimenti in diretta, da uno degli eventi più attesi di questo autunno.