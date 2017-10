iPhone X guiderà l'aumento delle vendite degli smartphone nel 2018?

Secondo una nuova indagine di mercato pubblicata in rete, per la prima volta dal 2015, nel 2018 potrebbero aumentare le vendite di smartphone a livello mondiale. Lo sostiene Gartner, che nell’ultimo rapporto pubblicato in rete sostiene che l’potrebbe guidare questo trend.

Ironia della sorte, però, è che a guidare questa nuova fase di boom per le vendite potrebbe essere uno smartphone che, rapporti alla mano, dovrebbe essere praticamente impossibile da trovare a causa della mancanza di unità.

Nel corso del prossimo anno, infatti, le vendite dovrebbero toccare quota 1,9 miliardi di unità, in crescita del 2% rispetto all’anno corrente.

Dicevamo poco sopra, l’iPhone X dovrebbe essere il motore che spingerà questa crescita, soprattuto in regioni chiave per le vendite come il Nord America, Europa occidentale e Cina. La crescita dovrebbe continuare per tutto il 2018 in quanto l’iPhone X arriverà nei negozi solo a Novembre, con la disponibilità attesa addirittura per marzo in alcuni negozi.

Lo studio è stato condotto da Gartner su un campione di 16.537 intervistati negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Cina ed india tra Giugno e Luglio 2017.