iPhone X in Italia a partire da 1189 Euro, versione da 256 gb a 1359 Euro

Terminato il keynote di presentazione,ha anche provveduto ad aggiornare la pagina ufficiale italiana dedicata all' iPhone X , che anche nel nostro paese può essere preordinato dal 27 Ottobre, con le spedizioni che partiranno il 3 Novembre.

Per chi non avesse seguito la presentazione, iPhone X include uno schermo da 5,8 pollici edge-to-edge, e sarà disponibile in due varianti di colore: argento e grigio siderale, nei tagli di memoria da 64 gigabyte e 256 gigabyte.

In Italia, la versione più piccola (chiaramente stiamo parlando della memoria interna) costerà 1189 Euro, mentre quella da 256 gigabyte avrà un prezzo di 1359 Euro.

Come sempre, ricordiamo a tutti i nostri utenti che il prezzo italiano è diverso da quello americano (che parte da 999 Dollari) e delle altre nazioni del Vecchio Continente per ragioni fiscali.

Per maggiori informazioni vi reindirizziamo alla pagina ufficiale del prodotto, presente sull'Apple Store italiano e raggiungibile a questo indirizzo.