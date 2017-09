iPhone X Mini: un divertente custom creato modificando un iPhone 5

Un appassionato in Cina ha fatto un po' di taglia e cuci riuscendo a creare una sorta disulla base di un. Il risultato è un piccolo device senza cornici di cui probabilmente nessuno aveva mai sentito l'esigenza.

Per creare questo iPhone X Mini ovviamente sono stati necessari dei sacrifici, come gli speaker e l'ingresso per il caricabatteria, entrambi rimossi dal device. Ma del resto chi ne ha bisogno, no?

Nel video in apertura potete vedere la procedura passo dopo passo che ha consentito di creare questo piccolo smartphone partendo da un iPhone 5. Un lavoro ostico che ha costretto l'autore a prendere, rimuovere e spostare molti dei componenti interni dello smartphone.

Il device è stato quindi racchiuso in un case trasparente che ne mette bene in vista "le viscere". Altri problemi: l'assenza del tasto home, sacrificato anch'esso per il glorioso design bezel-less; ovviamente il software del dispositivo non è pensato per funzionare correttamente senza tasto home, il che implica la necessità di introdurlo almeno virtualmente.