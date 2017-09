iPhone X non si potrà utilizzare con una mano, Apple ha rimosso la funzione

Sin dalla presentazione del primo modello diha introdotto la funzione che, nonostante le dimensioni maggiori dello schermo rispetto alle versioni “normali”, consente di utilizzare il dispositivo con una sola mano, effettuando un doppio tap sul tasto Home.

Funzione che, come già preventivato da molti, non sarà presente nell’iPhone X, dal momento che questo non include alcun pulsante fisico.

La conferma è arrivata da Guilherme Rambo, uno degli sviluppatori più noti negli ultimi tempi, dal momento che ha fatto trapelare molte informazioni sui dispositivi Apple presentati martedì scorso, grazie ad un’analisi molto approfondita del primo firmware di Homepod.

Questa volta, la mancanza della feature “Reachability” è giunta alle nostre orecchie a seguito del rilascio da parte di Apple della Golden Master di iOS 11.

Tuttavia, come notato da AppleInsider, anche sui dispositivi che non sono iPhone X la funzione ha subito delle modifiche: ad esempio non supporterà il Centro Notifiche, e questa decisione non verrà certo presa favorevolmente dagli utenti, dal momento che uno degli utilizzi principali era proprio questo.

Rambo però fa notare che, essendo questa una beta, è probabile che alcune funzioni vengano implementate al momento del rilascio.