iPhone X: più della metà dei potenziali acquirenti sceglierà i 256 gb

Una ricerca di mercato condotta da RBC Capital Markets ha rivelato che la versione con Storage interno da 256 gigabyte sarà la preferita dai potenziali acquirenti dell’ iPhone X , che sarà disponibile dal prossimo mese di Novembre.

I dati si basano su un campione di 832 persone intervistate, di cui il 28% ha affermato di avere tutte le intenzioni di acquistare l’iPhone X come prossimo smartphone. Il 20%, invece, ha rivelato di avere intenzione di acquistare un iPhone 8 Plus, mentre solo il 17% opterà per l’iPhone 8.

I dati che destano più curiosità sono quelli che riguardano il tipo di iPhone X che gli utenti intendono portare a casa.

Il 57% di coloro che hanno intenzione di portare a casa il dispositivo, infatti, hanno rivelato che punteranno alla variante con 256 gigabyte di storage interno, mentre solo la restante parte al modello con 64 gigabyte.

In confronto, il 50% degli intervistati lo scorso anno a ridosso del lancio dell’iPhone 7, hanno optato per 128 gigabyte di memoria interna, ovvero il livello intermedio tra 32 e 256 gigabyte, le altre due opzioni.

Sulle altre funzioni, il 46% degli intervistati ha dichiarato che la ricarica senza fili è senza dubbio la caratteristica più interessante dell’iPhone X, anche più del riconoscimento facciale e del nuovo design, mentre si registra uno scarso riscontro per la compatibilità con la realtà aumentata e virtuale. I dati completi sono disponibili nel grafico che trovate in calce.