iPhone X: tempi di attesa fino a Febbraio-Marzo? Secondo alcuni analisti si

Brutte notizie per coloro che sono in trepidante attesa del nuovo iPhone X . Nonostante il lancio previsto a novembre, infatti, il nuovo dispositivo della compagnia di Cupertino potrebbe essere praticamente introvabile addirittura fino a Febbraio/Marzo del prossimo anno.

Il tutto a causa delle forniture estremamente limitate, per i motivi che vi abbiamo raccontato su queste pagine nel corso degli ultimi giorni e che riguardano la produzione del sistema di riconoscimento facciale introdotto nel dispositivo.

Secondo alcuni analisti, che in precedenza hanno lavorato anche per compagnie del calibro di Gene Munster, l’iPhone X non sarà acquistabile nei negozi fino a Gennaio. Jan Dwson, di un'altra società di analisi, è ben più pessimista e sostiene che il dispositivo arriverà nei negozi per l’acquisto non prima del primo trimestre del 2017, quindi non sarebbe sorpreso nel caso in cui il nuovo iPhone X dovesse restare indisponibile fino a Febbraio-Marzo 2018.

Un altro punto che ha provocato i ritardi è rappresentato dai pannelli OLED, che non hanno soddisfatto a pieno gli standard Apple ed il design.