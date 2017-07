iPhone8: il firmware dell'HomePod conferma look e sblocco con face recognition?

Un tweet dello sviluppatore Steve Troughton-Smith sembrerebbe confermare due dei rumor più chiacchierati sul futuro: il, che vi abbiamo mostrato su Everyeye a più riprese, e la possibilità di sbloccare il device tramite. A dare voce a questi due rumor sarebbe lo stesso firmware dell'

Troughton-Smith e molti altri hanno speso la giornata di ieri ad esaminare il codice contenuto nel nuovo HomePod di Apple. Il firmware verosimilmente dovrebbe contenere molto del codebase del prossimo iPhone 8 (sempre che si chiamerà così visto che anche su questo girano molti rumor).

Dal codice possiamo intuire che il futuro device top di gamma avrà una qualche forma di riconoscimento facciale, dato che compare più volte la parola "BKFaceDetect" dove, almeno per The Verge, il BK potrebbe essere un accronimo di Biometric Kit. Ci sono poi anche numerosi riferimenti ad una camera ad infrarossi che probabilmente sarà usata per il riconoscimento facciale al buio.

Il codice poi contiene l'immagine che trovate in calce, insomma tutto fa sembrare che i leak che volevano il prossimo top di gamma avere uno schermo quasi senza cornice (se non per una piccola parte con sensori e camera interna) siano veri.

Come sottolinea The Verge, non sappiamo ancora nulla di un altro dei misteri che gira attorno al nuovo iPhone: che fine farà il touch ID? Relegato sul retro? Incastonato nello schermo stesso (improbabile ma, anche questa, speculazione chiacchierata negli ultimi mesi)? O, forse a questo punto più verosimilmente, sparirà completamente? Lo sapremo solo tra qualche mese o... al prossimo leak.