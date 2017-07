IRDM by GOODRAM: la nuova lineup di prodotti sarà svelata all'IFA 2017

annuncia che in occasione di IFA 2017 , presenterà in anteprima mondiale IRDM, una completa line-up di prodotti di memoria dedicata a videogiocatori professionisti e appassionati, power user e, più in generale, a chi è alla ricerca di prestazioni e affidabilità allo stato dell'arte.

A seguito del successo riscosso dalle unità Iridium Pro SSD e dei sempre crescenti livelli di fiducia dimostrati dai consumatori nei confronti di GOODRAM, Wilk Elektronik ha deciso di ampliare la famiglia IRDM, che finora comprendeva unicamente moduli di memorie a elevate prestazioni, inserendo a catalogo una serie di nuove proposte, con l'obiettivo di rendere il brand IRDM by GOODRAM sinonimo di performance, affidabilità e qualità ai massimi livelli.

Innanzitutto, la line-up di prodotti IRDM si arricchirà di nuovi moduli di memoria hi-end, disponibili in edizione limitata, che adotteranno un particolare dissipatore di colore bianco, in grado di garantire la massima stabilità. Realizzati utilizzando esclusivamente chip di memoria selezionati e testando al 100% sia i componenti, sia il modulo finito, per assicurare affidabilità e prestazioni ai più elevati livelli, queste nuove proposte rappresenteranno il fiore all'occhiello dell'offerta di moduli firmati GOODRAM.

IFA 2017 sarà poi l'occasione per mostrare per la prima volta al pubblico anche i nuovissimi Ultimate SSD PCI-e NVMe, che entreranno a far parte della famiglia IRDM by GOODRAM. In grado di soddisfare anche i più esigenti, queste nuove proposte offrono una velocità di trasferimento fino a 2,7 GB/s, velocità di lettura e scrittura rispettivamente di 2.900 MB/s e 2.390 MB/s, nonché 238.000 e 270.000 sul fronte delle operazioni d’input/output per secondo (IOPS).

Ma le novità non sono finite. A Berlino, infatti, GOODRAM presenterà in anteprima anche le nuove schede di memoria ad altre prestazioni IRDM, che saranno basate sullo standard UHS-II U3 ??e con memorie pSLC. In grado di consentire una gestione ottimale del 4K e dell’8K, queste proposte arrivano a raggiungere una velocità di trasferimento fino a 280 MB/s, prestazioni tra le più elevate a livello mondiale e assicurano livelli di resistenza fino a 300 volte superiore rispetto alle tradizionali card. Le nuove schede di memoria IRDM saranno disponibili nei formati SD e microSD con capacità fino a 256 GB (IRDM) e 128 GB (IRDM PRO).

E non è tutto, perché GOODRAM non significa esclusivamente prodotti per gamer e professionisti. In mostra saranno, infatti, anche diverse proposte di schede di memoria di elevata qualità per dispositivi mobili basati su Android, in grado di soddisfare le specifiche Application Performance Class 1 (A1), e le innovative soluzioni All-in-One, che combinano le funzionalità di 5 dispositivi differenti, compreso il lettore di schede di memoria con connettori USB 2.0, micro-USB e Type C, nonché microcard di classe 10 UHS-I con adattatore SD.