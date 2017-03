Italia: nel 2016 oltre 67mila tonnellate di rifiuti hi-tech

, una delle principali associazioni no-profit che si occupa della gestione dei rifiuti(Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), ha rivelato che nel 2016 sono state oltre 67 mila le tonnellate gestite, in aumento del 68% rispetto all’anno precedente.

Le regioni in cui si è registrata una raccolta superiore alle altre sono Lombardia, Campania e Veneto. Nel rapporto si legge che i RAEE domestici, ovvero quelli generati dai nuclei familiari, rappresentano poco più di 58 mila tonnellate, in aumento del 75% rispetto all’anno precedente, a cui si vanno ad aggiungere le 5.556 tonnellate prodotte da aziende ed enti pubblici e le oltre 3.450 tonnellate di pile e batterie per i veicoli.

E’ stato anche segnalato un incremento importante nella raccolta di televisori e monitor (27.215 tonnellate), ma anche di refrigeranti, frigoriferi e condizionatori, mentre i numeri per l’elettronica al consumo ed elettrodomestici sono nettamente più contenuti.