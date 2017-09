iXOOST alza il volume con Cars 3 con le nuove proposte audio

, la firma delle esclusive audio dock che riecheggiano il mondo dei motori, ha creato due sistemi ispirati alle auto protagoniste di Cars 3, il nuovo capitolo della famosa saga targata DISNEY-PIXAR.

Grazie alla lavorazione artigianale, alla passione per gli oggetti unici e alle idee innovative che caratterizzano tutte le sue creazioni, iXOOST ha saputo dar vita a due esclusivi sistemi audio dedicati alle nuove avventure che Saetta McQueen vivrà in Cars 3.

Facendo tesoro dell'abilità manuale e della creatività tipiche della terra dei motori in cui è nata e che hanno consentito di progettare in queste zone le supercar più famose al mondo, iXOOST si è ispirata alle gare NASCAR e alle auto Hot Rod per realizzare due esclusivi sistemi audio dedicati a Saetta McQueen e al nuovo rivale Jackson Storm.

Prendendo spunto dalle forme dei collettori delle auto americane degli anni 60-70 e inglobando gli speaker all’interno delle ruote dei protagonisti del film, le nuove proposte firmate iiXOOST sono sistemi audio con interfaccia Bluetooth dotati di un Subwoofer Down Firing da 140W, in grado di assicurare esperienze sonore uniche ed evocare la magia del suono dei motori delle auto di Cars 3.

"L'idea di dar vita ai sistemi audio ispirati al mondo di Cars ci ha entusiasmato, perché è proprio in sfide come questa che possiamo davvero valorizzare la nostra capacità di creare oggetti unici che rappresentino le nostre passioni e che interpretino al meglio il fascino del vero Made in Italy.", ha commentato Matteo Panini, fondatore di iXOOST.